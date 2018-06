SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fondato nel 1976, da quarantadue anni l’Istituto Musicale Antonio Vivaldi di San Benedetto del Tronto, recentemente divenuto Istituzione Comunale, costituisce una realtà di eccellenza nel campo dell’istruzione musicale locale, con un ruolo da protagonista nella vita culturale del territorio.

Per mantenere questo primato continua a perseguire quelli che sono stati i principi fondatori originari e cioè che l’educazione musicale e la pratica strumentale sono momenti fondamentali nel processo formativo di un individuo.

Con la sua offerta varia e diversificata e tramite i suoi Docenti, tutti laureati in musica presso i Conservatori Statali, l’Istituzione Vivaldi dà a ognuno la possibilità di avvicinarsi alla musica per uno studio classico – tradizionale (seguendo i programmi dei Conservatori) o semplicemente per pura passione.

Negli ultimi anni, inoltre, ha saputo attivare un percorso di produzione artistica, elemento che va considerato indispensabile per creare cultura, produrre talenti ed eccellenza di settore, tutte virtù da porre al servizio della città e del suo comprensorio.

Infine ha avviato da 3 anni, con un grande riscontro di interesse da parte dell’utenza, il progetto nazionale “Nati per la Musica”, che si occupa dell’avvio alla musica dei bambini da zero ai tre anni.

Anche quest’anno, dopo aver svolto i saggi interni che hanno visto coinvolti tutti gli allievi dell’Istituto, si è inteso salutare ufficialmente la fine dell’anno scolastico 2017/2018 con un evento che unisce tutte le realtà didattiche della scuola e che per tale motivo è stato denominato “Festa della Musica”.

Lo spettacolo, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale ed in particolare dal Sindaco Pasqualino Piunti, dall’Assessore Annalisa Ruggieri e dal Consiglio di Amministrazione del Vivaldi composto dal Presidente Francesco Romano e dalle Consigliere Paola Olivieri e Claudia De Angelis, si terrà al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto domenica 3 giugno, alle ore 17,30 (ingresso libero).

Protagonisti saranno il “Coro dei bambini” e gli allievi del Corso di Propedeutica Musicale, gli allievi dei corsi avanzati sia classici che moderni e l’”Orchestra Giovanile Antonio Vivaldi”.

Un appuntamento dunque da non perdere per assistere ad una performance artistica variegata e coinvolgente.

Si ricorda infine che le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 si apriranno nel mese di settembre, ai seguenti Corsi di Musica:

Nati per la Musica: per mamme in attesa dopo il sesto mese di gravidanza e per bambini da zero a tre anni.

Propedeutica musicale: per bambini dai 4 ai 7 anni.

Corsi Classici: canto, coro di voci bianche, chitarra, clarinetto, corno, fagotto, fisarmonica, flauto, oboe, organo, pianoforte, percussioni, sassofono, tromba, trombone, viola, violino, violoncello e contrabbasso, da 7 anni in poi.

Corsi moderni: basso, batteria, canto, chitarra elettrica, sassofono jazz, pianoforte moderno.

