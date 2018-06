Sul posto è giunto il personale sanitario del 118, in ambulanza, per le cure mediche. La piccola, cosciente, è stata immobilizzata per i successivi accertamenti

GROTTAMMARE – Brutto episodio nella mattinata del primo giugno.

Una bambina di 12 anni, secondo le prime indiscrezioni, è stata investita da un veicolo per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti per i rilievi, su una strada provinciale a Grottammare, nei pressi del cimitero, mentre si recava a scuola. In ausilio è giunta anche la Polizia Municipale.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118, in ambulanza, per le cure mediche. La giovane, cosciente secondo sempre le prime indiscrezioni, è stata immobilizzata dai sanitari per i successivi accertamenti. Si sarebbe fatta male ad una gamba ma, a parte ciò, sta bene per fortuna.

Allertata per precauzione l’eliambulanza che è atterrata vicino al parcheggio del cimitero locale per il successivo trasporto al Salesi di Ancona come da prassi in questa circostanza.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 225 volte, 308 oggi)