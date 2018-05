SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non sappiamo se l’ipotesi sia praticabile, al momento, ma va valutata. In serata probabilmente sono già 6 mila i biglietti venduti per Samb-Cosenza, gara di ritorno dei play off che si disputerà domenica sera al Riviera delle Palme. In pratica, a tre giorni dall’incontro, si è già raggiunto il numero degli spettatori di Samb-Piacenza.

Un vincolo all’aumento degli spettatori è certamente dato dalla destinazione della Curva Sud ai tifosi cosentini, che potrebbero essere tra i 300 e i 400, a fronte di una disponibilità del settore di circa 2500 posti. Per ottimizzare la disponibilità, infatti, sarebbe bene poter destinare questo settore ai tifosi rossoblu: il prezzo popolare, a nostro avviso, attirerebbe un gran numero di tifosi che invece, stante il prossimo esaurimento della disponibilità dei distinti e, probabilmente, anche della Tribuna Laterale Nord.

I tifosi del Cosenza potrebbero essere ospitati in Tribuna Laterale Sud, senza problemi di ordine pubblico essendo stata questa una soluzione frequente negli anni trascorsi. Probabilmente con questa soluzione si potrebbe anche superare la quota di 10 mila tifosi.

Tifoseria rossoblu che si sta mobilitando per la serata che si preannuncia ancora una volta spettacolare per quanto riguarda gli spalti.

