SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Siamo a metà della fase a gironi di questo torneo dei quartieri di San Benedetto, Trofeo “Riviera Oggi”, nel frattempo illustriamo come si svolgerà la fase a eliminazione diretta. (Vedi illustrazione in evidenza)

Le prime squadre classificate di ciascuno dei tre gironi e la migliore seconda andranno a scontrarsi rispettivamente con le due squadre vincitrici degli spareggi e le due peggiori seconde classificate ai gironi. La prevalenza tra le squadre classificate nella stessa posizione nei rispettivi gironi, si calcola, in ordine di applicazione, in base ai punti in classifica, alla differenza reti, ai gol fatti. Come ultima “ratio”, in caso che la parità sussista con tutti gli altri parametri, si utilizzerà il sorteggio.

Nello specifico, i quarti di finale si svolgeranno seguendo l’ordine che segue

La migliore prima incontrerà la squadra vincitrice dello spareggio tra la seconda tra le terze classificate e la peggiore tra le terze classificate.

La seconda tra le prime classificate incontrerà la vincitrice dello spareggio tra la migliore terza e la migliore quarta.

NB: nel caso in cui si incontrino due squadre appartenenti allo stesso girone, saranno invertite le due squadre vincitrici dei gironi.

La peggiore tra le prime classificate incontrerà la peggiore tra le seconde classificate.

La migliore tra le seconde classificate incontrerà la seconda tra le seconde classificate.

NB: anche in questo caso, per favorire incontri inediti, potranno essere invertite la peggiore seconda con la seconda tra le seconde classificate.

Ecco la situazione parziale dei gironi

Di seguito riportiamo la classifica parziale dei marcatori del torneo

Calciatori Ammoniti: Luca Giuliani (Sant’Antonio), Nico Virgili (Porto D’Ascoli Centro)

