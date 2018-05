Biglietti in prevendita sul circuito Ciaotickets e presso il botteghino del Teatro Comunale di Teramo a partire dal primo giugno (12 euro più diritti di prevendita)

CIVITELLA DEL TRONTO – Appuntamento musicale di alta qualità in un borgo del Teramano.

Il 4 luglio, alle 21, alla Fortezza di Civitella del Tronto in occasione di Festival Abruzzo dal Vivo, ci sarà l’esibizione di Francesco De Gregori. Il paese è stato scelto dal famoso cantautore nel suo “Tour 2018”. I cancelli apriranno alle 19.

Biglietti in prevendita sul circuito Ciaotickets e presso il botteghino del Teatro Comunale di Teramo a partire dal primo giugno.

Prezzo: 12 euro più diritti di prevendita (unico, non numerato).

Si chiama semplicemente “Tour 2018″ e vedrà impegnato il cantante sui palcoscenici delle più belle e prestigiose località italiane fino a settembre.

De Gregori sarà accompagnato sul palco da Guido Guglielminetti al contrabbasso, Paolo Giovenchi alla chitarra, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e Carlo Gaudiello al pianoforte, una formazione già sperimentata in autunno nel suo tour in Europa e negli Stati Uniti ma che rappresenta un’assoluta novità per il pubblico italiano.

La scaletta prevede i grandi classici di De Gregori ma anche gioielli nascosti, canzoni “mai passate alla radio”, brani raramente eseguiti dal vivo negli ultimi anni.

