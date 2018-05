Il programma condotto da Alessandro Bonan, si collegherà in diretta con il ristorante Rigatoni in viale Secondo Moretti. Il locale è di proprietà di Morris Carrozzieri, ex calciatore di serie A

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Riviera è pronta ad apparire in televisione nelle prossime settimane.

Nelle serate del 20, 21 e 22 giugno lo speciale Sky “Calciomercato, l’Originale”, programma condotto da Alessandro Bonan, si collegherà in diretta con il ristorante Rigatoni in viale Secondo Moretti a San Benedetto del Tronto. Il locale è di proprietà di Morris Carrozzieri, ex giocatore di Sampdoria, Atalanta, Palermo, Lecce in serie A.

In quei giorni saranno presenti il conduttore Massimo Ugolini e come ospiti Fabrizio Miccoli (in passato giocatore di Juve, Palermo, Lecce e Perugia) gli allenatori Stefano Colantuono e Walter Novellino e Cristiano del Grosso (calciatore di Venezia, Spal, Atalanta)

Per informazioni è disponibile il numero 0735488001.

