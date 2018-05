MARTINSICURO – Si terrà giovedì 31 Maggio, presso la Sala Consiliare del Comune di Martinsicuro, alle ore 20.30 la serata conclusiva del ciclo: “Primavera di opportunità: scegli la tua”, relativa alle forme di finanziamento per le imprese, patrocinata dal Comune di Martinsicuro, e curata dall’Associazione Città Attiva dal titolo “I Finanziamenti europei: tipologie, soggetti, modalità di acquisizione e i finanziamenti per le imprese turistiche.

In questa serata, che si inserisce nel ciclo di incontri dedicato allo sviluppo dell’imprenditorialità, dopo il successo della prime due, dedicate alla manovra di finanziamento “Resto al sud” ed ai finanziamenti d’imprese attraverso le piattaforme digitali, l’Associazione ha voluto accendere i riflettori su un tema di particolare importanza nell’ambito dello sviluppo d’impresa, soprattutto per una cittadina costiera: i finanziamenti europei con le loro opportunità per lo sviluppo delle imprese con particolare focus sui finanziamenti europei per le imprese turistiche.

I finanziamenti europei, strumento straordinario per la crescita delle imprese sono, purtroppo, pressochè sconosciuti, con la conseguenza di un massiccio mancato impiego delle risorse finanziarie di cui sono dotati.

La serata sarà aperta dalla Dott.ssa Maria Concetta Di Girolamo che, con un intervento dal titolo “I finanziamenti d’impresa europei: tracciamo una strada attraverso i fondamenti di questo straordinario ma poco conosciuto strumento di crescita per le imprese”, si propone di illustrare in maniera semplificata e concreta attori, strumenti e procedure di accesso ai finanziamenti europei.

Seguirà l’intervento del Dott. Mauro Vanni, Project Manager della Civica Srl (www.civica.cc), primaria società sul territorio nazionale che si occupa di finanziamenti e costruzioni di reti di partenariato europeo che vanta prestigiosi risultati in campo di progettazione europea riconosciuti anche oltre il territorio nazionale e iscritta dal 2012, quale società di consulenza specializzata, nel Registro per la trasparenza gestito congiuntamente dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea, il quale relazionerà sulle opportunità offerte al turismo dai finanziamenti europei con un intervento dal titolo: “I finanziamenti europei per il turismo: strumenti ed opportunità”. Intervento di grande attualità ed interesse per tutta la comunità che sul turismo costruisce molta parte della sua economia ed a proposito del quale ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“I finanziamenti europei sono un mezzo per creare reddito ed occupazione, anche nel settore turistico. Utilizzarli al meglio implica informarsi sulle risorse disponibili e sui meccanismi di funzionamento, sviluppare una cultura realmente europea, adottare un approccio per obiettivi e impegnarsi a produrre risultati tangibili. Tutte cose sulle quali c’è ancora molto da lavorare. Ben vengano, pertanto, iniziative come questa che possono aiutare a far luce su ciò che l’Europa può offrire per la valorizzazione turistica dei nostri territori”.

