MONTEPRANDONE – Ai nastri di partenza Passeggiavis, la camminata delle associazioni di Volontariato e non solo. Giunta alla quarta edizione, questo evento chiama a raccolta i gruppi di volontariato che operano nel territorio di Monteprandone e che quotidianamente danno un notevole contributo allo sviluppo sociale del paese. Organizzata dalla sezione Avis locale, con il patrocinio del comune di Monteprandone ed il supporto dell’ U.S. Acli Marche – Comitato Regionale, Passeggiavis si pone l’obiettivo di coinvolgere le Associazioni di volontariato a “passeggiare” insieme e condividere “esperienze di solidarietà”. Le associazioni che prenderanno parte alla carovana sono La Croce Rossa Italiana, l’ADMO, Cento Soccorso Onlus, Auser e Federvol, con il contributo di altre Associazioni che offriranno il loro supporto durante il percorso: il Circolo Culturale e Ricreativo di Centobuchi, l’ASD Nuova Podistica Centobuchi , l’Associazione San Giacomo della Marca e Santa Maria delle Grazie e la ProLoco di Monteprandone.

L’ iniziativa rientra nel progetto “Giornate dello Sport U.S. Acli” in occasione della settimana europea dello sviluppo sostenibile il cui obiettivo è quello di invitare i cittadini ad avere stili di vita corretti.

Partner della manifestazione sarà la Farmacia San Giacomo di Fabrizio Roncarolo, da sempre sensibile alle tematiche sociali e attenta a promuovere attività finalizzate al mantenimento di un sano stile di vita.

Appuntamento quindi a martedì 5 giugno. Ritrovo ore 20:30 nel Piazzale antistante la sede Avis in Via Manzoni a Centobuchi, iscrizione e partenza prevista per le ore 21.

Arrivo a Monteprandone in Piazza dell’Aquila dove la Pro Loco allestirà un banchetto per il ristoro.

E’ previsto un monitoraggio pressorio all’inizio e alla fine della passeggiata.

