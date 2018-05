Specializzata per il settore della costruzione di navi e barche, un evento che attira le aziende e gli operatori del settore per esporre il proprio commercio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le aziende della Cna di Ascoli Piceno, settore Nautica, hanno partecipato in questi giorni a “Navalia”, la fiera del settore nautico e della pesca che si tiene a Vigo in Spagna. Le aziende sono: Frigoemme di Michettoni Vincenzo, Cmm costruzioni meccaniche, Forani e Pecorari, Mori Carlo.

“Navalia” è una fiera specializzata per il settore della costruzione di navi e barche, un evento che attira le aziende e gli operatori del settore per esporre il proprio commercio. “In questo contesto – spiega Vincenzo Michettoni, titolare di Frigioemme – abbiamo raccolto un significativo numero di imprese sanbenedettesi per una missione di internazionalizzazione che riteniamo fondamentale per la crescita delle aziende che operano nel settore cantieristico e in quello delle attrezzature per le imbarcazioni”.

“Anche questo evento rientra nel programma della nostra Associazione per la promozione della nautica e della cantieristica di San Benedetto del Tronto – spiegano Luigi Passaretti e Francesco Balloni, presidente territoriale e direttore generale della Cna Picena – e per lo sviluppo economico di tutto il nostro territorio costiero. Ci siamo impegnati fortemente per la creazione di un gruppo di lavoro coeso ed efficiente e siamo soddisfatti anche se la strada da percorrere è ancora lunga”.

Le eccellenze artigiane di San Benedetto fanno breccia anche ormai da anni fuori dai nostri confini. “E’ questo il risultato dell’impegno della Cna per il settore nautico – conclude Irene Cicchiello, responsabile del settore per l’Associazione – che sta dando la possibilità agli imprenditori di essere costantemente presenti a eventi e fiere nazionali e internazionali per promuovere il loro saper fare”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 18 volte, 18 oggi)