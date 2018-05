Sul posto sono giunte due ambulanze per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte. Una donna, di circa 50 anni, è stata successivamente portata in ospedale al Torrette di Ancona tramite eliambulanza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sinistro nella mattinata del 31 maggio.

Intorno alle 7 al centro di San Benedetto, nei pressi della stazione, si è verificato uno scontro fra moto e scooter per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Sul posto sono giunte due ambulanze per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte. Una donna, di circa 50 anni, è stata successivamente portata in ospedale al Torrette di Ancona tramite eliambulanza per ulteriori cure e accertamenti.

