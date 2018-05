GROTTAMMARE – Il Senatore Paolo Arrigoni, gli Onorevoli Giorgia Latini e Tullio Patassini della Lega hanno incontrato la cittadinanza di Grottammare per sostenere Lorenzo Vesperini Sindaco, insieme al Commissario Provinciale di Ascoli Piceno Massimiliano Castagna e al Responsabile degli Enti locali Andrea Antonini.

“A Grottammare dobbiamo vincere – dichiara Castagna -, ci sono le condizioni soprattutto politiche e amministrative per riuscirci. Dobbiamo mettercela tutta perché Vesperini deve farcela, il suo programma rispecchia in molti punti quello della Lega”.

La lista ‘Centrodestra Unito’, parte della coalizione di Vesperini insieme alle due civiche ‘Città Unica’ e ‘Città Futura’, ha al suo interno tre esponenti del partito capitanato da Matteo Salvini: la giornalista Lara Facchini, Pierluigi Ercole e Cristina Berni.

“Vesperini sta capitanando questo gruppo che si è creato intorno a lui in maniera ottima – spiega Antonini (che si è prodigato affinché la lista grottammarese prendesse forma e lavori al meglio per raggiungere l’obiettivo del 10 giugno) -, Vesperini è un candidato Sindaco ideale per la Lega: lavora sul territorio, è a stretto contatto diretto con i cittadini”.

“Il mio programma parla di sicurezza, famiglia, sanità, disabilità, turismo, giovani, smart city – illustra Vesperini -. Bisogna fare corpo unico in una sinergia tra Comuni, si deve colloquiare con le amministrazioni vicine, si deve instaurare un dialogo tra Comuni».

“Il 10 giugno si va al voto e c’è la possibilità di svoltare – esordisce il segretario Regionale della Lega, il Senatore Arrigoni -; a sostenere il nostro candidato c’è soprattutto la Lega, una Lega organizzata sul territorio, che sta crescendo sempre di più. Il nostro obiettivo è quello di vincere al primo turno, e ci sono le carte in regola per riuscirci. Lorenzo ha un’esperienza amministrativa di tutto rispetto, in cinque anni come consigliere di opposizione non ha fatto sconti all’amministrazione, conosce le esigenze dei grottammare.

“C’è attenzione al turismo, alla tutela del territorio, all’abbattimento delle tasse e allo sviluppo delle imprese – conclude il senatore -. Dobbiamo tutti insieme dare una mano a Lorenzo, che si sta spendendo per i cittadini grottammaresi. La Lega sarà fedele all’Amministrazione di Vesperini e deve partire da Grottammare la rivoluzione del buonsenso”.

