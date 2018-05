L’amore nella creazione dei croissant parte dalla scelta degli ingredienti, passando per la lenta lievitazione, arrivando all’ampia varietà di farciture. Sebastiano si trova lungo la Statale 16 di Cupra Marittima, angolo via Don Marcello Girolami. Per info 393 895 3937

I croissant artigianali della Pasticceria gelateria Sebastiano sono preparati con amore e passione rispettando da anni la tradizione, pur ricreando stili e sapori differenti.

Il pasticcere Luca racconta la sua giornata tipo, dedicata alla creazione di questi piccoli lavori di artigianato culinario: “Tutte le mattine, da più di vent’anni, arrivo puntualmente nel mio laboratorio e controllo com’è andata la lievitazione notturna dei miei croissant, posiziono le teglie sul tavolo e li spennello delicatamente con uovo e latte e poi li inforno. Una volta sfornati e raffreddati dico sempre a me stesso ‘stamattina non mi freghi, non ti mangio!’ poi prendo il mio solito coltello e taglio in due un croissant a caso per controllare la sua alveolatura, annuso poi i suoi profumi di lievito madre, burro, vaniglia, miele e tutti gli aromi che sprigiona lentamente, alla fine cedo alla tentazione di assaggiarne uno. Non posso fare a meno del mio croissant e di un buon caffè; posso dirvi con tutta sincerità che non vorrei mai iniziare diversamente la giornata”.

Sebastiano presenta tutte le farciture dei croissant disponibili:

Marmellata; vuota; crema classica; frutti di bosco; fragola; pistacchio; mango; cioccolato e banana; choco-nut; integrale ai frutti di bosco; integrale mirtillo; mandarino; krapfen; panna e cioccolato; panna chantilly

Sebastiano è anche bar, gelateria e ricchi aperitivi. Si trova Lungo la Statale 16 di Cupra Marittima, angolo via Don Marcello Girolami. Per info 393 895 3937 oppure clicca QUI per visitare la pagina Facebook dedicata.

