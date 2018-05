SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Recandosi allo sportello dell’Azienda Multi Servizi di via Gramsci (parcheggio Stazione di San Benedetto del Tronto), è già possibile sottoscrivere gli abbonamenti per la sosta a pagamento sul lungomare e nelle strade limitrofe che entrerà in vigore il 2 giugno fino al 31 agosto (nel mese di giugno solo nei fine settimana). Il provvedimento sarà in vigore dalle 9 alle 24 di ogni giorno, compresi i festivi.

Tre le tipologie di abbonamento con tariffe invariate rispetto allo scorso anno: si può sottoscrivere per tutta la stagione al prezzo di 200 euro, per un mese al prezzo di 90 euro, per una settimana al prezzo di 25 euro.

I residenti nelle vie interessate potranno acquistare un permesso di sosta valido tutta la stagione estiva al prezzo di 30 euro con possibilità di ottenere due abbonamenti per ogni nucleo familiare. I non residenti, proprietari di immobili nelle zone interessate, potranno sottoscrivere un solo abbonamento al costo di 50 euro per l’intera stagione. Si ribadisce che i veicoli adibiti al trasporto di persone invalide non devono pagare.

Per informazioni rivolgersi all’Azienda Multiservizi: 0735/658899.

