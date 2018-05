SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Importante arrivo in Riviera il 10 giugno dalle 18 alle 20.

Alla Libreria Mondadori di San Benedetto approda la cantante Federica Carta stavolta in veste di scrittrice: infatti presenterà il libro “Mai così felice”, Fabbri Editori.

Con le sue canzoni sincere e commoventi, Federica ha conquistato migliaia di fan. In questo libro, per la prima volta, racconta se stessa: le esperienze che l’hanno segnata e da cui sono nati i suoi brani e le emozioni nascoste che sono la materia viva da cui nasce la sua musica.

Federica Carta, cantautrice, ha 19 anni e vive a Roma. E’ stata finalista del programma televisivo “Amici 2017”. Ha studiato canto e pianoforte dall’età di nove anni e da poco si è appassionata anche al Cajòn (percussione di origine peruviana).

Ascolta principalmente musica pop, neo soul e pop soul e i suoi cantanti di riferimento sono Paolo Nutini e Alicia Keys. Attualmente Federica conduce “Top Music” il nuovo programma sulle classifiche musicali di Rai Gulp in collaborazione con FIMI/GFK.

A dicembre 2016 è stato pubblicato in esclusiva su iTunes il suo primo inedito “Attraversando glianni” che ha raggiunto il terzo posto della classifica dei singoli più venduti. A febbraio 2017 esce il brano “Ti avrei voluto dire”, certificato disco d’oro.

Il singolo “Irraggiungibile” feat. SHADE è stato certificato disco di platino ed il videoclip conta oltre 45 milioni di visualizzazioni. L’1 febbraio 2018 è uscito il nuovo singolo, di cui è anche autrice, “Molto più di un Film” entrando in classifica Itunes al secondo posto.

Il 19 maggio 2017 è uscito il suo primo album dal titolo “Federica” che in un mese è stato anch’esso certificato disco d’oro

Il 23 marzo esce su tutte le piattaforme digitali e nelle principali radio italiane, “Sull’orlo di una crisi d’amore” cantato in duetto con i “La Rua”, singolo che anticipa il secondo album “Molto più di un film” uscito il 13 aprile entrato direttamente in seconda posizione in classifica iTunes.