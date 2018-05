Clima incandescente degli 8 mila del San Vito. Semi odissea invece per i 180 sambenedettesi che hanno dovuto fronteggiare un guasto all’autobus e stanno entrando allo stadio col contagocce, giusto in tempo per il fischio d’inizio

COSENZA- Tutto pronto al San Vito di Cosenza per la sfida fra i padroni di casa e la Samb, gara valida per l’andata dei quarti di finale dei playoff. Ci si gioca una chance per un posto in B questa sera, serie che manca a San Benedetto da quasi trent’anni, dalla stagione 1988-89, anno anche dell’ultima sfida in cadetteria fra le due squadre (La Samb perse uno a zero in Calabria in quella stagione). La B, invece in cima al Colle Pancrazio non si vede dalla stagione 2002-2003, dai tempi di Lentini, Tedesco, Morrone e prima della radiazione dai campionati professionistici. Curiosamente nell’ultimo anno di seconda serie del Cosenza giocava anche Davide Tedoldi, due anni alla Samb fra il 2004 e il 2006.

Moriero non rinuncia all’assetto vincente della gara in casa contro il Piacenza e ripropone il 3-5-1-1 che ha destato ottime impressioni al Riviera, anche se deve stare attento ai sei diffidati: Perina, Patti, Miceli, Gelonese, Bellomo e Miracoli. Braglia risponde con lo stesso modulo: Okereke-Tutino davanti, Corsi e D’Orazio sugli esterni con il trio Mungo-Bruccini-Palmiero in mezzo. Dietro Camigliano sostituisce Pascali, completano la difesa Dermaku e Idda.

Il clima allo stadio calabrese, che fa registrare il record stagionale di presenze stasera, è incandescente. Oltre 8 mila i biglietti venduti. Semi odissea invece per i 180 sambenedettesi che hanno dovuto fronteggiare un guasto all’autobus e stanno entrando allo stadio col contagocce, giusto in tempo per il fischio d’inizio.

Formazioni

Cosenza (3-5-2): Saracco, Camigliano, Dermaku, Idda, Corsi, Bruccini, Mungo, Palmiero, D’Orazio, Tutino, Okereke. All.: Piero Braglia

Samb (3-5-1-1): Perina, Conson, Miceli, Patti, Rapisarda, Marchi, Bove, Gelonese, Valente, Bellomo, Miracoli. All.: Francesco Moriero

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilina coadiuvato dagli assistenti Giuliano Parrella di Battipaglia e Giuseppe Mansi di Nocera Inferiore. Quarto uomo il signor Andrea Zingarelli di Siena.

Note:

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli: 1-0

DIRETTA

Primo Tempo

1′ Spettacolare coreografia a inizio partita da parte della tribuna cosentina, simile a quanto mostrato da quella Sambneedettese in Tribuna Est in occasione della gara di Piacenza. VIDEO

1′ Mungo prova subito una percussione e il tiro da 30 metri, deviato dalla difesa della Samb che recupera.

5′ Percussione di Marchi che cede in mezzo per Bellomo, il centrocampista carica il sinistro e spara da lontano fuori di poco!!!!

11′ Okereke porta a spasso Conson sul vertice sinistro dell’area, poi grande imbucata per Tutino che mette pericolosamente in mezzo. Salva Rapisarda in angolo!

16′ Rapisarda prova a ripartire ma viene abbattuto da D’Orazio, fallo ma nessun cartellino. Il numero 14 rimane a terra.

19′ Entrata a gamba alta di Marchi su Palmiero, i tifosi e la squadra di casa chiedono il giallo ma Robilotta grazia il 20 rossoblu.

20′ Miracoli pilota palla e serve a Rapisarda che temporeggia sulla fascia e poi va al cross, ribattuto in angolo. Primo corner per la Samb che porta i saltatori in area. Bel cross di Bellomo ma allontana la difesa.

