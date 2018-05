I rossoblu, oggi in maglia bianca, vincono ancora dopo aver travolto i tedeschi del Rostocker Robben all’esordio. Un’altra affermazione per l’Happy Car di Oliviero Di Lorenzo

NAZARE’ – Nella mattinata del 30 maggio i rossoblu del Beach Soccer nuovamente in campo a Nazarè, in Portogallo, per la ‘Champions League’.

Nel secondo turno dell’Euro Winners Cup l’Happy Car Samb (oggi in maglia bianca) sfida i georgiani della Dinamo Batumi che ieri hanno battuto i tedeschi del Rostocker Robben per 5 a 4. Gli uomini guidati da Oliviero Di Lorenzo vogliono ripetere la bella vittoria dell’altro giorno contro il team tedesco (un secco 5 a 0).

Avvio di primo tempo equilibrato ma Jordan all’8′ del primo tempo porta in vantaggio i rossoblu complice anche un errore del portiere avversario, alla ‘Karius’ (estremo difensore del Liverpool, protagonista negativo nella finale di Coppa dei Campioni giocata, e persa, di recente contro il Real Madrid). Poco dopo il portiere Del Mestre si supera respingendo una bordata dell’estremo difensore avvversario. I georgiani stanno reagendo ma l’Happy Car Samb si difende comunque bene al momento. Gara intensa dove l’agonismo non manca di certo. Al 12′ però arriva il raddoppio: rovesciata di Pablo Perez e il capitano Palma, da due passi, deposita la palla in rete. Che bella Samb. L’arbitro fischia la fine della prima frazione, applausi per i calciatori di Oliviero Di Lorenzo.

Al via il secondo tempo. I georgiani provano a riaprire la partita, la Samb vuole gestire con tranquillità. E arriva la terza rete rossoblu con Di Palma al 2′, ben servito da Jordan, che scaglia di potenza la palla in rete. L’Happy Car sembra chiudere la pratica ma si sa che nel Beach Soccer, come nel calcio, l’attenzione deve restare sempre alta fino alla fine. Di Palma, ancora lui, al 5′ sigla la quarta rete. E’ un match a senso unico. La Samb non concede niente e lo dimostra la super parata di Chiodi: una conclusione insidiosa deviata in maniera spettacolare in calcio d’angolo. L’estremo difensore, poco dopo, si fa male per uno scontro fortuito contro un giocatore georgiano. Per fortuna nulla di grave, si rialza e riprende a giocare. A 13 secondi dalla fine arriva il sigillo di Moran: una splendida rovesciata per il 5 a 0 rossoblu. Arriva il fischio dell’arbitro che mette fine alla seconda frazione. Uno splendido monologo rossoblu.

Inizia il terzo e ultimo tempo. Del Mestre subito in evidenza con una bella parata. I georgiani provano in qualche modo a riaprire la partita ma probabilmente è ormai troppo tardi. La gara scivola via senza particolari emozioni, complice il largo vantaggio dell’Happy Car Samb. Gli uomini di Oliviero Di Lorenzo, giustamente, vogliono gestire le energie per le prossime partite del torneo. La Dinamo Batumi più che a riaprire il match sembra voler contenere l’ondata rossoblu. A cinque minuti dalla fine i georgiani conquistano un rigore. Alla battuta Adri Frutos: palla in rete e arriva così il primo gol della squadra straniera. Il Capitano Palma conquista una punizione ma batte malamente con il pallone che finisce abbondantemente a lato. Del Mestre respinge, ancora una volta, un tiro dell’estremo difensore avversario quando mancano ormai poco più di due minuti alla fine della gara. E a 45 secondi dalla fine arriva il sesto gol dell’Happy Car Samb con Moran: una botta di potenza. Arriva il triplice fischio finale: rossoblu vittoriosi per 6 a 1 e qualificazione in archivio. Una bellissima Samb che mostra tutto il suo potenziale anche in Europa.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 79 volte, 86 oggi)