MARTINSICURO – Approvato in consiglio comunale il bilancio consuntivo 2017 che prevedere 1,2 milioni di euro per la realizzazione di opere importanti sul territorio.

“E’ stato ed è un bilancio che ha voluto innanzitutto mettere a posto i conti della nostra città – sottolineano, a nome dell’amministrazione, il primo cittadino di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, e l’assessore al bilancio e alle finanze, Alduino Tommolini – realizzato in stretta osservanza delle norme di legge, ispirato a criteri di prudenza e previdenza per il futuro, compiuto in stretta sinergia e rispetto degli organi di controllo e, non a caso, è stato illustrato partendo proprio da un’attenta lettura della relazione dell’organo di revisione, nella convinzione che bisogna partire dal rispetto delle regole per costruire su solide fondamenta il futuro della nostra comunità”.

“Si è quindi deciso, da un lato, di accantonare la consistente cifra di 350 mila euro per fronteggiare eventuali spese impreviste, facendo come il “buon padre di famiglia” che pensa a fare il passo secondo la gamba, guardando anche alla possibilità di dover fronteggiare possibili eventi straordinari; dall’altro di stanziare fondi per oltre 1,2 milioni di euro per la realizzazione di opere importanti a Martinsicuro e Villa Rosa, consapevoli che bisogna investire per far crescere il nostro territorio” sottolineano gli amministratori truentini.

“Abbiamo scelto di scommettere in maniera convinta sulla progettazione, asfaltando forse, per il momento, qualche strada in meno, ma precostituendo le condizioni per avere pronti dei progetti per importanti e grandi opere che consentiranno, finalmente, un deciso salto di qualità all’intero territorio” concludono il Sindaco e l’Assessore al Bilancio e alle Finanze. “Si tratta del nostro primo Bilancio Consuntivo, frutto di un intenso lavoro di squadra, una squadra dove non prevale l’individualismo, ma il valore del collettivo, nella consapevolezza che le partite si vincono sul campo con il lavoro e il sacrificio di tutti, e che ha fatto nascere un bilancio che pensa esclusivamente all’interesse dei “nostri soci”, ovvero i cittadini di Martinsicuro e Villa Rosa”.

