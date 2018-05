Cronaca della partita Leonardo Delle Noci. Al coordinamento, organizzazione, interviste e foto Giacomo Lauretti, Gianmarco Marconi, Carlo Fazzini e Nazzareno Perotti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Clima fresco, nella serata del 29 maggio, al centro sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli per la seconda giornata, girone B, del Trofeo Riviera Oggi, edizione 2018. Il torneo dei quartieri vede stasera scendere in campo Sant’Antonio e Paese Alto. Il terreno dell’impianto sportivo è in buone condizioni, la leggera pioggia caduta non ha creato particolari problemi. Ecco le formazioni.

Sant’Antonio: Giancarlo Beni, Antonio Camilli, Adamo Bruni, Marino Croci, Iacopo Zappasodi, Lorenzo Carincola, Roberto Bruni, Samuel Alfonsi, Antonio Alfonsi, Guido Di Fabio, Cristiano Mauro, Luca Giuliani. All. Massimiliano Zazzetta;

Paese Alto: Valerio Pignotti, Ottavio Palladini, Fausto Pallottini, Enrico Maria Rossini, Aldo Ulissi, Davide Mancini, Enrico Lucidi, Maurizio Gaetani, Nazzareno Catalucci, Stefano Raffaeli, Filippo Gaetani, Gianluca Brutti. All. Italo Giuliani;

Arbitro: Nicola Di Pierro

Risultato:

Marcatori: 7′ Aldo Ulissi (P), 8′ Enrico Lucidi (P), 9′ Filippo Gaetani (P), 11′ Enrico Lucidi (P); 13′ Enrico Lucidi (P), 14′ Filippo Gaetani (P), 16′ Davide Mancini (P), 17′ Samuel Alfonsi (S), 19′ Valerio Pignotti (P), 20′ Roberto Bruni (S), 25′ Valerio Pignotti (P), 4’st Valerio Pignotti (P), 5’st Filippo Gaetani (P), 15’st Nazzareno Catalucci (P), 18’st Enrico Lucidi (P), 24’st Valerio Pignotti (P)

PRIMO TEMPO Partita iniziata e le squadre cominciano a fronteggiarsi senza timore. Fase di studio, quella iniziale, tra le compagini. Equilibrio in mezzo al campo e tanta dinamicità. Al 7′ Paese Alto in vantaggio con Aldo Ulissi che però si fa male nell’azione ed è costretto ad uscire. Un minuto dopo raddoppia Enrico Lucidi. I gialli sembrano aver rotto bene il ghiaccio. Al 9′ arriva il terzo gol con Filippo Gaetani. Sant’Antonio appare tramortito.

I neri non riescono a reagire e subiscono addirittura la quarta rete su punizione, all’11, autore Enrico Lucidi. Il bomber giallo è scatenato stasera e segna il quinto gol per Paese Alto al 13′ e un minuto dopo arriva la sesta rete con Filippo Gaetani. Paese Alto straripante. Sant’Antonio deve assolutamente reagire altrimenti rischia un passivo davvero pesante. Ed infatti al 16′ Davide Mancini segna il settimo gol.

Sant’Antonio-Paese Alto, azione di gioco

E’ notte fonda per gli uomini allenati da Massimiliano Zazzetta. Però, al 17, Samuel Alfonsi segna il primo gol per la sua compagine, chissà se basterà per dare la scossa. Al 19′ Valerio Pignotti, per Paese Alto, segna l’ottava rete e anche il gol dell’ex dato che l’anno scorso giocava con il team di Zazzetta. I gialli non hanno nessuna intenzione di fermarsi ma un minuto dopo ci pensa Roberto Bruni a segnare il secondo gol per Sant’Antonio. A fine prime tempo Paese Alto segna il nono gol con Valerio Pignotti. Termina la prima frazione: partita che sembra ormai prendere la direzione di Paese Alto, Sant’Antonio cercherà di ridurre i ‘danni’.

SECONDO TEMPO Inizia il secondo tempo e Paese Alto già a segno: al 4′ ancora Valerio Pignotti appoggia a rete a due passi. E sono dieci. Filippo Gaetani al 5′ fa undici: i gialli non vogliono proprio fermarsi. Sant’Antonio ci prova ma la forza di Paese Alto è davvero tanta roba stasera, sono inarrestabili.

La gara ha ormai poco da dire, i minuti scorrono e i tre punti per Paese Alto sono ormai pura formalità. Traversa di Antonio Camilli al 14′ per Sant’Antonio ma non basta. Nazzareno Catalucci, al 15′, porta il risultato sul 12 a 2. I vice campioni del torneo soffrono: in squadra anche oggi ci sono assenze importanti ma l’atteggiamento non è sicuramente quello giusto. Al 18′ Enrico Lucidi segna la tredicesima rete. Si attende, ormai soltanto il fischio finale ma al 24′ l’ex Valerio Pignotti si dimostra spietato e segna il quattordicesimo gol. Poco dopo la gara termina.

Interviste a fine gara. Dopo il triplice fischio abbiamo sentito il capitano di Paese Alto Valerio Pignotti e Samuel Alfonsi di Sant’Antonio, uno dei più giovani giocatori del torneo con i suoi 16 anni. Purtroppo per motivi tecnici non possiamo proporreil video.

Pignotti: “Oggi abbiamo una gran bella partita e sono felice perché siamo un gruppo di ragazzi che si conosce fin da piccoli. Tanto affiatamento fra noi? Credo di si. Forse perché abbiamo voluto ricreare il gruppo storico del Torrione, una delle più vecchie società sportive di San Benedetto”.

Alfonsi: “Purtroppo oggi non è andata molto bene, forse abbiamo un po’ pagato la media età della nostra squadra, superiore a quella degli avversari. Non ci arrendiamo però, possiamo ancora passare il turno.” Al ragazzo poi facciamo i complimenti per il piglio e le doti tecniche mostrate in campo. “Io una promessa? Speriamo” ci risponde sinceramente.

Paese Alto straripante, Sant’Antonio troppo brutto per essere vero, che peccato. Si attende, sicuramente, una reazione importante all’ultimo match del girone.

