SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Si sta chiudendo in questi minuti la prevendita dei biglietti per Cosenza-Samb, gara di andata dei quarti di finale dei playoff.

Alle 19 il dato certo è di 170 biglietti venduti ai tifosi rossoblu ai quali si potrebbero aggiungere gli ultimi ritardatari non ancora registrati dai terminali delle biglietterie accreditate per un totale che, in ogni caso, non supererà le 180 unità.

Dunque una buona risposta dei fan della Samb considerando che si gioca in una serata feriale e a 630 chilometri di distanza.

