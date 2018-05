SAN BENEDETTO DEL TRONTO- AGGIORNAMENTO 30 MAGGIO. La vendita dei biglietti per i tifosi del Cosenza ha segnato quota 7mila tagliandi venduti alla giornata del 29 maggio. Già così si tratta di un record stagionale per la squadra rossoblu che quest’anno aveva toccato la sua massima affluenza di pubblico coi 6mila spettatori che avevano assistito al derby contro il Catanzaro. Il Prefetto però ha deciso di aprire anche la Tribuna B dello stadio San Vito, capienza 1300 posti. Visto che la vendita proseguirà nei botteghini fino a stasera è possibile che i calabresi arrivino a quota 8 mila, o molto vicino.

Si sta chiudendo in questi minuti la prevendita dei biglietti per Cosenza-Samb, gara di andata dei quarti di finale dei playoff.

Alle 19 il dato certo è di 170 biglietti venduti ai tifosi rossoblu ai quali si potrebbero aggiungere gli ultimi ritardatari non ancora registrati dai terminali delle biglietterie accreditate per un totale che, in ogni caso, non supererà le 180 unità.

Dunque una buona risposta dei fan della Samb considerando che si gioca in una serata feriale e a 630 chilometri di distanza.

