FERMO – Controlli sulle strade in questi giorni nel nostro territorio.

A Fermo, durante i posti di controllo messi in atto dai militari della locale Compagnia, è stato sottoposto ad accertamenti etilometrici, risultando positivo, un ventenne maceratese che è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza all’Autorità Giudiziaria di Fermo, con conseguente sequestro dell’autovettura.

Patente ritirata, naturalmente.

