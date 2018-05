GROTTAMMARE – Venerdì 25 maggio si è svolto, presso il giardino comunale di Grottammare, l’evento finale dei progetti svolti dalla Cooperativa Sociale “A Piccoli Passi” nelle scuole dell’ISC Giacomo Leopardi di Grottammare.

I progetti hanno coinvolto 231 bambini tra Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia.

Il progetto “Nutri…amiamoci – Gusto e salute: il valore del cibo di qualità ” ha coinvolto i ragazzi di 5 quinte della scuola Primaria. Il progetto si prefigge l’obiettivo di far conoscere ai bambini prodotti locali, la loro genuinità e freschezza. Favorendo la conoscenza e l’utilizzo di alimenti tipici della regione di appartenenza, oltre a proporre ai bambini un sano e corretto regime alimentare, si insegna anche il valore della propria realtà territoriale e il mantenimento delle tradizioni.

Il progetto “Apidissimevolmente – L’ape e il suo ecosistema: rischio di estinzione delle api e importanza della loro vita per la nostra sopravvivenza” ha coinvolto invece 5 classi della scuola dell’Infanzia (5 anni). Il progetto nasce dalla consapevolezza che le api siano fondamentali per l’ambiente e per l’uomo. Oltre infatti a far comprendere ai bambini l’organizzazione sociale delle api, il loro ciclo di vita e la funzione delle api nelle varie stagioni si è voluto far comprendere anche il tema della sostenibilità ambientale.

Entrambi i progetti sono stati svolti in collaborazione e con la partecipazione di “Naturalmente Bio” e sono stati realizzati grazie all’Assessorato all’Ambiente del Comune di Grottammare.

L’evento finale ha visto i bambini che hanno partecipato ai progetti coinvolti in una serie di laboratori a tema organizzati dalla Cooperativa “A Piccoli Passi” e giochi motori curati da ASD “Punto Fitness”. Si ringraziano anche le insegnati e la referente ecoschool per la loro collaborazione.

