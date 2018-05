Una sporgenza ‘fuoriuscita’ da uno scivolo ha ferito la piccina. La Polizia Municipale, su disposizione del Comune sambenedettese, ha ‘chiuso’ il gioco in questione in attesa degli operai

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata del 29 maggio una bambina si è ferita nel parco giochi sul lungomare di Porto d’Ascoli, vicino all’hotel Excelsior.

Una sporgenza ‘fuoriuscita’ da uno scivolo ha ferito la piccina. E’ stata portata in ospedale per le cure mediche.

La Polizia Municipale, su disposizione del Comune sambenedettese, ha ‘chiuso’ il gioco in questione in attesa degli operai per la riparazione e messa in sicurezza.

