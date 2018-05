“La prua del “Genevieve” salvata dalla demolizione a nostro avviso rappresenta un pezzo importante della storia e un fattore identitario della nostra città’, un recupero già fortemente voluto dalla passata amministrazione di centro-sinistra. Il Partito Democratico ritiene che la ventilata collocazione nell’area dove attualmente è ubicato il “parco bau”, sia inadeguata e riduttiva; riteniamo infatti che la prua del “Genevieve”, ultimo vestigio della marineria atlantica sanbenedettese, trovi la sua ubicazione naturale e la sua massima valorizzazione all’interno dell’area del comparto portuale condividendo la scelta anche con la marineria perché ha un valore storico a memoria del duro lavoro degli armatori locali sulle rotte atlantiche” così scrivono Margherita Sorge, presidente del Pd, Edward Alfonsi segretario comunale e il gruppo consiliare costituito da Antimo Di Francesco, Tonino Capriotti e Maria Rita Morganti.”

, senza peraltro coinvolgere i cittadini, perché questo luogo per più ragioni rappresenta l’ubicazione ideale anche in chiave turistica per accogliere i cani sia delle famiglie residenti che dei nostri turisti.”

“La decisione di smantellare il “parco bau” è l’ennesima testimonianza di come questa amministrazione non solo ignari le esigenze dei propri concittadini, ma sia anche priva di qualunque progettualità in un’ottica turistica. L’ultimo rapporto Eurispes certifica che oltre la metà delle famiglie italiane è in possesso di un animale domestico, per lo più cani e mentre Rimini quest’anno inaugura le “dog beach” attestandosi tra le dieci località balneari più ambite del mondo, come anche tante altre località turistiche hanno già fatto in questa direzione, questa amministrazione, inconcludente e slegata dalla città, che fa? Smantella l’unico “parco bau” presente in area turistica! Ennesima prova di dilettantismo e di scarsa sensibilità da parte dell’amministrazione e soprattutto certifica ancora una volta l’assoluta mancanza di progettualità e di innovazione.”

“Intraprenderemo tutte le azioni politiche necessarie al fine di contrastare scelte che riteniamo sbagliate e miopi; vogliamo soprattutto evidenziare che ancora una volta questa amministrazione non pone al centro la tanto declamata partecipazione e inclusione dei cittadini nelle scelte amministrative, che era il punto cardine del programma di Piunti, purtroppo rimasto solo sulla carta.”