SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Stella del Mare San Benedetto vince ancora e stacca il passaggio alle finali nazionali che si terranno a Pescara il 16 giugno, in occasione delle finali play off di Serie C.

Nella prima gara i giallo-oro di mister Paolo Rosati si impongono con un netto 11-1 contro Borgo Solestà Ascoli con tre gol di Stefano Pignotti, soprannominato CR7 per la sua esultanza simile a quella del campione portoghese del Real Madrid. Una tripletta è stata realizzata anche da Alessio Laghi, il bomber della formazione sambenedettese e da Roberto Napoli impiegato nel ruolo inedito di, terzino di fascia con ottimi risultati. Ed infine due le reti messe a segno da Vincenzo D’Angelo, l’uomo di maggior classe del club rivierasco.

Nella seconda gara contro Montepacini Fermo si è giocato per il primo posto nel girone dato che la Stella del Mare aveva solo 3 punti di vantaggio. La partita è stata in equilibrio fino quando Laghi (2 gol) e D’ Angelo (1 gol) hanno fissato il risultato su 3-1 finale. Buone le prove di capitan Neroni, Pietro del Gran Mastro, Roberto Panini, Lello Troiani, Denis Aolisi e del portiere nonché capitano Katia Neroni. Ora prima delle finali manca da disputare la tappa di San Benedetto del Tronto in programma il prossimo 10 giugno. Una formalità visto il primo posto in classifica già acquisito dalla Stella del Mare.

“Avere raggiunto la qualificazione alle finali nazionali con una giornata di anticipo –dice il diggi giallo-oro Roberto Ciferni- è una grande soddisfazione. Un grazie speciale vai a tutti i ragazzi e ad Idea Pallet che ha reso possibile questa nostra bella avventura con il finale ancora tutto da scrivere”.

Questa la classifica: Stella del Mare San Benedetto del Tronto 15, Montepacini Fermo 9, Borgo Solestà Ascoli 6, Porto Potenza Picena 0.

