RIPATRANSONE – Sarà una vetrina internazionale quella della PLMA – Private Label Manufacturers Association, l’evento fieristico trentennale che si terrà ad Amsterdam nelle giornate del 29 e 30 maggio e che vedrà esporre anche un’eccellenza produttiva locale nel settore della cosmesi. Si tratta della Cosmesit di Ripatransone, azienda chimica specializzata nella ricerca, progettazione e sviluppo di soluzioni cosmetiche scientificamente certificate. Un’attività iniziata già nel lontano 1993 in un laboratorio di piccole dimensioni situato nel Piceno che oggi, alla luce della sua forte e costante crescita, è un vero e proprio centro di ricerca e sviluppo dotato di sofisticate strumentazioni, dove un’esperta équipe di farmacisti e ricercatori studia costantemente nuove idee per la bellezza e il benessere. La Cosmesit parteciperà alla rassegna con uno stand di circa venti metri quadrati, dallo stile moderno e minimal, dove i visitatori avranno modo di conoscere da vicino i prodotti dell’azienda interamente Made in Piceno. Per l’occasione sarà inoltre proiettato su un maxi schermo un suggestivo video incentrato sia sul lavoro in laboratorio sia sui diversi prodotti creati dell’azienda.

“Quella ad Amsterdam rappresenta per noi una tappa importante – ha dichiarato Gianluca Croci, amministratore delegato della Cosmesit – per far conoscere la nostra realtà marchigiana a buyer provenienti da tutto il mondo. L’esperienza che abbiamo maturato in questi anni vanta la creazione di centinaia di formule brevettate lavorando sempre con una forte vocazione tecnologica e obiettivi di sicurezza ed esclusività”.

La rassegna fieristica si terrà presso il Centro Esposizioni RAI di Amsterdam e vedrà la presenza di sessanta padiglioni nazionali e regionali con la partecipazione di circa 2.600 aziende espositrici. L’area espositiva è suddivisa in settori separati dedicati da una parte principalmente ai cosmetici e ai prodotti per la salute e la bellezza e, dall’altra a tutto ciò che riguarda il food.

