SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano le conferenze del ciclo “La psiche in Comune”, ideato nel 2017 dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di San Benedetto del Tronto per offrire alla cittadinanza una serie di occasione per avvicinarsi alla conoscenza della psiche e contrastare l’analfabetismo psicologico, “condizione fondamentale insieme ad alcune altre – spiega l’assessore Antonella Baiocchi – per migliorare la relazione con se stessi e gli altri e promuovere il reciproco rispetto”.

Il 30 maggio alle ore 17.15, nella sala consiliare del Comune, è in programma una conferenza dal titolo “Tutela del ruolo genitoriale e conflitti di coppia” che vedrà la relazione di Silvia Vitali, avvocato e mediatore familiare. Coordina i lavori Rosaria Falco, avvocato e consigliere comunale.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

