SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si rende noto che, per permettere le operazioni di montaggio di una gru edile in un cantiere in via dei Neroni al Paese alto, mercoledì 30 maggio, dalle 9 alle 19, sarà in vigore il divieto di transito veicolare in Via Rossini nel tratto compreso tra Piazza Sacconi e Via dei Neroni.

