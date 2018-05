SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 25 maggio si è svolto il settimo concorso internazionale di esecuzione musicale nel suggestivo scenario della chiesa di S. Giovanni Evangelista a Penne in provincia di Pescara. Ancora una volta gli alunni di Pianoforte dell’indirizzo musicale della Scuola Media Curzi di San Benedetto del Tronto si sono distinti, classificandosi tutti ai primi posti.

Nota di merito alla classe Seconda: i cinque ragazzi che partecipavano si sono classificati tutti primi, di cui due di loro primi assoluti.

Di seguito la classifica con i relativi punteggi.

CLASSE SECONDA C PIANOFORTE:

Fino Lorenzo 99/100 Primo Premio Assoluto;

Romani Alice 99/100 Primo Premio Assoluto;

Capillo Marina Aurelia 95/100 Primo Premio;

Rastelli Joseph 96/100 Primo Premio;

Lenhardy Federico 96/100 Primo Premio;

CLASSE TERZA C PIANOFORTE:

Acquaroli Alessia 95/100 Primo Premio;

Talamonti Gloria 93/100 Secondo Premio;

Un grande ringraziamento da parte della loro insegnante Carosi Elisetta, va a questi ragazzi, perché grazie al loro impegno sono riusciti a suonare brani di grande livello, ed hanno messo in luce l’importanza della musica, che unisce ed emoziona, linguaggio universale dell’umanità. Un ringraziamento anche alla loro dirigente, la Professoressa Laura D’Ignazi per aver dato importanza e valore a quest’arte meravigliosa in grado di mandare l’anima al cielo.

