Sconfitti i tedeschi del Rostocker Robben. Una partita ‘maschia’ dove non sono mancati scontri fisici. Importante risultato per gli uomini di mister Oliviero Di Lorenzo

NAZARE’ – In una temperatura gradevole e un’atmosfera importante, è partita l’avventura europea della Samb Beach Soccer in Portogallo.

Nella mattinata del 28 maggio Happy Car Samb, capitanata da Palma e guidata in panchina da Oliviero Di Lorenzo, sfida i tedeschi del Rostocker Robben per il girone G a Nazarè.

Partono bene i rossoblu che si portano subito in vantaggio al 5′ con un tiro libero di Pablo Perez.

Una partita ‘maschia’ dove non mancano scontri fisici fra sambenedettesi e tedeschi. All’11 arriva il secondo goal della Samb con Pablo Perez. La prima frazione si chiude con l’Happy Car Samb in doppio vantaggio.

Il secondo tempo vede i tedeschi in avanti per cercare di accorciare le distanze ma i rossoblu si difendono bene ed infatti termina così com’era cominciato. Buona solidità da parte degli uomini di mister Oliviero Di Lorenzo.

Nella terza frazione i tedeschi partono subito all’assalto ma il numero rossoblu nega il gol con una bella parata e subito dopo Di Palma colpisce la traversa con una rovesciata pazzesca. Poco dopo l’arbitro fischia un rigore per l’Happy Car Samb, fallo di mano di un tedesco. Jordan non perdona e sigla la rete al 2′. Al 6′ l’apoteosi: Josip Junior mette a segno la quarta rete. E quando mancano quattro minuti alla fine arriva anche la quinta rete con Moran. Un trionfo. Ci prova Ietri anche in rovesciata ma la palla stavolta non entra. Termina la partita: ottimo esordio dei rossoblu in Europa. Mister Oliviero Di Lorenzo sarà sicuramente soddisfatto dei suoi uomini ma conoscendolo terrà ancora più alta la soglia di concentrazione in vista delle prossime gare.

A breve tabellini completi e ulteriore resoconto del match

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 87 volte, 96 oggi)