Civico 20. “Si stanno verificando tutte le possibilità per l’esecuzione in tempi brevi di quanto necessario per riaprire il tratto” afferma il sindaco Rosetti

ACQUAVIVA PICENA – Nella mattinata del 26 maggio è stata sistemata la chiusura del tratto di strada di via Marziale ad Acquaviva, in centro storico, in prossimità del civico 20, “in considerazione del dissesto dell’immobile prospiciente la pubblica via, per il quale è già stato interdetto il transito anche verso il trabucco, così come prescritto dai Vigili del Fuoco” afferma il sindaco Pierpaolo Rosetti.

“L’amministrazione si è già attività per la predisposizione di progetto per la messa in sicurezza, il cui costo purtroppo è elevato. Si stanno verificando tutte le possibilità per l’esecuzione in tempi brevi di quanto necessario per riaprire la via” conclude il primo cittadino.

