SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Convegno partecipato sulle donazioni, prelievi e trapianti di organi organizzato dall’Associazione Punto Aiuto Cittadino presieduta dal Presidente Elio Core in collaborazione con l’Avis ( Associazione donatori di sangue), Aido (Associazione donatori organi), Admo(Associazione donatori midollo osseo), la Misericordia di Grottammare il 26 maggio al municipio di San Benedetto.

I cittadini hanno assistito con interesse alle relazioni di carattere medico – legali poste in essere dai relatori. Nel corso del dibattito sono stati illustrai le procedure medico- legali per eseguire le donazioni, i prelievi e i trapianti di organi. Tutti i relatori hanno rimarcato la necessità di donare organi nella considerazione che in Italia sono circa 9000 i pazienti in attesa di trapianto e solo 3000 quelli eseguiti.

E’ stato fatto notare che nel nostro paese sono lunghe le file di attesa presso le Regioni. Da qui l’appello a fare di più e meglio con la informazione tra i cittadini, iniziando dalle scuole e creando quindi una nuova mentalità sulle donazioni. Tuttavia è il primo convegno nelle Riviera delle Palme che vede la collaborazione di diverse Associazioni per raggiungere tale obiettivo.

“E solo un punto di partenza – affermano gli organizzatori – Siamo certi che seguiranno altre iniziative, convinti che in un mondo globalizzato sia necessario ed indispensabile procedere insieme nella risoluzione del delicato problema delle donazioni, prelievi e trapianti”. Il Sindaco Pasqualino Piunti si è detto favorevole a queste iniziative al fine di creare la cultura della donazione e della solidarietà.

L’organizzazione dell’Associazione Punto Aiuto Cittadino a nome del Presidente Elio Core (coordinatore dei lavori) ringrazia l’Amministrazione Comunale per la disponibilità dimostrata, i Medici Ospedalieri Dott Umberto Baldini, Dott Sandro Sanguigni, la Dott.ssa Maria Antonietta Lupi, il Presidente Admo Dott Andrea Marinangeli, il Presidente Aido Dott.ssa Lucia Marinangeli, il Presidente Avis Bruno Bernabei e l’Avvocato Erika Core, che ha trattato gli aspetti legali sulle donazioni, il Governatore della Misericordia Alessandro Speca, la Croce Gialla di Monsampolo del Tronto con il Presidente Paolo Fazzini, la Croce Verde di Cupramarittima nella persona di Iano Verdecchia, il Prof. Marco Foglia e un grazie ai cittadini intervenuti.

