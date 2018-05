Sei reti per il numero 3, oggi, nel 10 a 1 finale. Risultato pesante per gli uomini di mister Eliano Tigri ma i campioni in carica sono una corazzata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 27 maggio al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli si affrontano, per la seconda giornata del girone A, Marina Centro e San Filippo Neri. La squadra campione in carica e quella più giovane del torneo. Ecco le formazioni.

Marina Centro: Gino Francucci, Luca Consalvo, Martin Piccinini, Luigi Spina, Fabio Olivieri, Pierfrancesco Troli, Andrea Carboni, Mirko Pierantozzi, Gianluca Troli, Eduardo D. Lini, Elenio Errera, Stefano Pompei; All. Pierfrancesco Troli

San Filippo Neri: Alessandro Amici, Stefano Ciarrocchi, Giampiero Ciarrocchi, Ivan De Signoribus, Noah Capriotti, Matteo D’Angelo, Marel Tarazmi, Daniele Monopoli, Marco Vulpiani, Simone Franchini, Nazzareno Spazzafumo, Federico Tigri; All. Eliano Tigri;

Arbitro: Giuseppe Palestini

Marcatori: 6′ Luca Consalvo (M), 7′ Eduardo D. Lini (M), 8′ Federico Tigri (SFN), 14′ Gino Francucci (M), 16′ Eduardo D. Lini (M), 20′ Eduardo D. Lini (M), 22′ Eduardo D. Lini (M), 2’st Eduardo D. Lini (M), 3’st Eduardo D. Lini (M), 12’st Pierfrancesco Troli (M)

Ammoniti:

Espulsi:

PRIMO TEMPO Partenza gagliarda dei campioni in carica che però trovano nell’estremo difensore, Daniele Monopoli, un baluardo di valore. In pochi minuti il portiere di San Filippo Neri si è fatto ben vedere con due interventi risolutivi.

Azione di gioco, 27 maggio

Dove non arriva Monopoli, c’è il palo a salvarlo. Ma gli uomini di mister Tigri si fanno vedere in attacco e sfiorano il goal con una ripartenza importante ma il portiere di Marina Centro dice no. Gara veloce e buone azioni di gioco finora. Marina Centro si porta in vantaggio con Luca Consalvo che beffa il portiere, in uscita, con un pallonetto: 1 a 0 al 6′. Poco dopo arriva il 2 a 0 a causa di un’incertezza del portiere Monopoli con Eduardo D. Lini, detto Dudu, al 7′. Ma il match riserva altre emozioni e arriva la rete di San Filippo Neri con Federico Tigri che accorcia le distanze all’8′. I campioni in carica cercano il terzo goal ma i baby giocatori di mister Eliano Tigri sono ben organizzati in campo e sembrano aver rotto il ghiaccio dopo la partita d’esordio di qualche giorno fa. San Filippo Neri, infatti, non disdegna buone giocate corali. Marina Centro comunque attacca e mostra una compattezza ed esperienza che può far male. Infatti arriva la terza rete con Gino Francucci al 14′. Poco dopo arriva la quarta rete con Eduardo D. Lini, spietato sotto porta, al 16′. San Filippo Neri sembra accusare il colpo dopo una buonissima partenza. Federico Tigri, per San Filippo Neri, si divora un’occasione per riaprire la gara e il mister, suo padre, non la prende molto bene. Goal mangiato, goal subito: una regola ineccepibile che arriva al 20′ con ancora Eduardo D. Lini protagonista. In difesa San Filippo Neri ‘balla’ un pò troppo e arriva la sesta rete di Marina Centro con, indovinate chi? Eduardo D. Lini al 22′. Daniele Monopoli evita la settima rete con un bell’intervento, nonostante il risultato il portiere di San Filippo Neri ha mostrato qualche buona parata. I suoi compagni dimostrano vivacità e volontà però la giovane età si fa sentire e gli errori con Marina Centro si pagano duramente. Luca Consalvo, al 25′, porta la gara sul 7 a 1. Un passivo che comincia a diventare pesante per gli uomini di mister Tigri, attesi ad una reazione nella seconda frazione.

SECONDO TEMPO Marina Centro parte a mille all’ora anche nel secondo tempo e costringe San Filippo Neri alla fase difensiva. Al 2′ arriva l’ottava rete con Eduardo D. Lini e un minuto dopo “Dudu” si ripete. Sei goal in partita oggi, scatenato il numero 3 di Marina Centro. I baby calciatori di San Filippo Neri appaiono scoraggiati ma devono in qualche modo reagire anche se Marina Centro colpisce un palo con Gino Francucci. Piove sul bagnato per i giovanissimi di Eliano Tigri, si fa male il portiere Daniele Monopoli costretto a lasciare il campo. Federico Tigri prende il suo posto. La partita vive un momento ‘calmo’, Marina Centro gestisce agevolmente l’enorme vantaggio senza però rinunciare ad attaccare. San Filippo Neri fa quel che può ed osa qualche ripartenza insidiosa con, però, poca concretezza in attacco.

Un momento della partita tra Marina Centro e San Filippo Neri, 27 maggio

Sciupano troppo davanti alla porta e subiscono la decima rete al 12′, autore Piefrancesco Troli. San Filippo Neri sfortunato poco dopo, in tre davanti al portiere non riescono a segnare. Errori di gioventù ma, come detto in precedenza, Marina Centro non perdona in maniera cinica. Il match ormai ha poco da dire e le squadre cominciano a tirare ‘i remi in barca’. Il tempo scorre e non si registrano molte azioni, complice il risultato e anche la stanchezza. Inoltre comincia a fare caldo nonostante una leggera brezza. Arriva il triplice fischio: Marina Centro batte San Filippo Neri 10 a 1.

Interviste a fine gara, 27 maggio

Risultato pesante per gli uomini di mister Eliano Tigri ma i campioni in carica sono una corazzata inespugnabile al momento.

