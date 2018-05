La persona a bordo del mezzo a due ruote è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118. E’ stato portato in ospedale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sinistro nella mattinata del 27 maggio.

Intorno alle 7.30, sulla Statale 16 a San Benedetto nei pressi del cineteatro Concordia, si sono scontrati un’auto e uno scooterone. Le cause dell’impatto sono in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi.

La persona a bordo del mezzo a due ruote è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118. E’ stato portato in ospedale per le cure mediche.

