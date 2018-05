SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Ci risiamo. La stagione estiva sulla Riviera sta per partire eppure il Questore della provincia di Ascoli Piceno Luigi De Angelis non ha ancora varato un piano estivo di controllo del territorio”.

Così, in una nota il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, segreteria provinciale di Ascoli e Fermo: “Tutto questo nonostante si stia dimezzando il territorio provinciale di competenza, atteso che tra poco più di un mese partirà la nuova Questura di Fermo e pertanto oltre 40 comuni di quell’area saranno di competenza territoriale della nuova struttura di Polizia. Come se non bastasse, la cronaca recentemente è stata caratterizzata da vari episodi che hanno notevolmente turbato la cittadinanza per la violenza delle azioni criminali avvenute sul nostro territorio – si legge nel comunicato – Si va dalle aggressioni sui bus locali in danno di personale di servizio di un Istituto di Vigilanza appositamente incaricato di garantire il servizio e tutelare i passeggeri, ad una recrudescenza di furti d’auto e di varie rapine in danno di supermercati della zona, agli oltre 20 casi di autovetture incendiate anche in danno di esponenti delle Forze dell’Ordine”.

“Per non parlare poi della ‘spaccata’ ad una nota gioielleria in pieno Centro a poche centinaia di metri dal locale Commissariato di Polizia eseguita in soli 4 minuti sicuramente da professionisti del crimine che hanno prelevato nella circostanza un ingente bottino; oppure di un’altra azione temeraria eseguita nottetempo alla pompa di benzina sulla sopraelevata, a sud della città, perpetrata con l’impiego di una gru rubata nei pressi e portata a termine da malfattori determinati e pronti a tutto. Ormai è emergenza totale – afferma il Siulp nella nota – il Siulp oltre due mesi fa ha incontrato il Questore presso la Questura picena, rappresentando in maniera dettagliata quelle che erano le esigenze del Commissariato di Polizia della Riviera delle Palme, soprattutto in considerazione dell’elevata età media del personale che sfiora i 50 anni. Il Siulp ha rappresentato al Questore che presso il Commissariato di Polizia sambenedettese è in atto da alcuni anni un progressivo e costante ma inesorabile riduzione di organico che solo parzialmente viene ripianato; le auto di servizio sono obsolete e con centinaia di migliaia di chilometraggio effettuato, pertanto spesso in avaria”.

Il Siulp prosegue: “Non si può pensare di operare un efficace controllo del territorio con una sola pattuglia della Polizia ed una sola dei Carabinieri su di un’area abitativa che tra San Benedetto del Tronto e dintorni conta circa 100 mila abitanti ed un centro cittadino che per densità dei locali che caratterizzano un forte richiamo ed interesse per giovani provenienti dalle vicine province, convoglia per le vie della città nei fine settimana migliaia di giovani”.

“Diventa veramente difficile per non dire quasi impossibile, operare con le due sole pattuglie in siffatte condizioni e soprattutto se si considera che da una certa ora in poi, molti giovani fanno anche abuso di alcool – si legge nella nota – Gli operatori delle Volanti e del Radiomobile sono i primi ad intervenire nei vari interventi richiesti dai cittadini come per esempio per le risse come anche di recente avvenute e spesso hanno riportato essi stessi lesioni personali che li hanno tenuti fuori dal servizio per lungo tempo. L’assurdo è che tra qualche giorno, su disposizione del Questore, personale qualificato del Commissariato rivierasco verrà inviato in aggregazione temporanea a sud del Paese presso un Centro di Accoglienza per Immigrati, depauperando il già esiguo organico”.

“Anche noi del Siulp abbiamo colto con piacere l’annuncio della locale Amministrazione Comunale circa l’installazione di telecamere nelle aree del centro cittadino che ci trova senza alcun dubbio favorevoli ma l’unicp vero problema è che, senza turn over del personale non si va da nessuna parte – conclude il Siulp – sono gli uomini che mancano e di questo il Questore, quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza deve farsi carico”.

