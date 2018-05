L’argentino dei rossi autore di un poker aiuta Albula a imporsi nella prima partita. Nei bianchi in grande evidenza Giorgio Valentini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal Centro Sportivo Eleonora, che ospita tutte le fasi del torneo dei quartieri, 2° Trofeo Riviera Oggi, va in scena la seconda giornata di sfide fra quartieri. La prima partita della prima giornata del Girone C che metterà uno contro l’altro le squadre dei comitati Albula Centro e Mare. Completano lo stesso girone Ragnola e porto D’Ascoli Centro che si sfideranno invece domani mattina a partire dalle ore 10.

Questa partita è una rivincita della sfida che si consumò anche nel 2017 ai gironi. Quella volta si impose Albula Centro per 6 a 4 con una prova maiuscola del suo bomber, confermato anche in questa edizione, Andrea Nava che quel giorno segnò tutti e sei i gol nella vittoria dei suoi contro il quartiere Mare. (CLICCA QUI)

Le formazioni:

Albula Centro: Luigi Urbinati, Roberto Verdecchia, Vincenzo Sciarra, Andrea Santori, Andrea Nava, Ugo Ulissi, Alessandro Gabrielli, Simone Pellegrino, Francesco Partemi, Luca Massi, Luca Tirabassi, Mathias Luchizola. Allenatore: Antonio Di Battista

La squadra di Albula Centro

Mare: Giorgio Valentini, Andrea Perozzi, Nicholas Di Francesco, Emidio Giordani, Ferdinando Capriotti, Simone Felicetti, Giampaolo Bruni, Luca Capriotti, Paolo Scarpantoni, Michel Ciccolini, Biagio Narcisi, Cristiano Sestili. Allenatore: Ferdinando Capriotti

Il quartiere Mare

Arbitra il sig. Nicola Di Pierro

Risultato Albula Centro-Mare 5-1

Marcatori: 21′ pt Valentini (M), 21′ pt Luchizola (A), 23′ pt Nava (A), 11′ st Luchizola (A), 13′ st Luchizola (A), 25′ st Luchizola (A)

Ammoniti:

Espulsi:

La partita

La sfida comincia subito con una gran pressione da parte di Albula Centro, in maglia rossa, che porta due volte al tiro Andrea Nava, senza fortuna. Al 4′ poi risponde Mare che sfiora il gol con Giorgio Valentini, bravo Tirabassi, il portiere, a respingere.

Ancora Valentini mette in crisi la difesa rossa ma Albula si salva. AL 10′ poi i rossi rispondono e l’argentino Mathias Luchizola sfiora il gol. Dopo un minuto Valentini si veste da Messi e scarta tutti e calcia in porta ma è bravo Sciarra a salvare sulla linea. Adesso la partita è bellissima e piena di ribaltamenti di fronte: Nava coglie il palo in pieno!

Al 16′ è invece Roberto Verdecchia a sfiorare il gol per Albula Centro, il suo destro si spegne di poco a lato alla sinistra di Bruni. La partita si accende tutta all’improvviso al 21′: prima Valentini, al termine di una grande azione porta in vantaggio Mare ma dopo pochi secondi Luchizola trova il pari per Albula: 1 a 1.

Al 23′ Albula Centro passa in vantaggio Bella la triangolazione fra Partemi, Luchizola e Nava con quest’ultimo che insacca in “estirada”: 2 a 1 per i rossi.

Secondo tempo. Dopo meno di un minuto Luchizola va vicino alla doppietta personale e solo un grande intervento di Giampaolo Bruni evita il 3 a 1. Albula in questa fase fa il massimo sforzo per mettere in ghiaccio la partita e arriva a sfiorare la rete con Urbinati, che cicca il pallone sul più bello. Mare si affida a un paio di contropiedi pericolosi ma alla fine, all’11° minuto è Luchizola a firmare la doppietta e portare Albula Centro sul 3 a 1.

Al 13′ Valentini davanti a Tirabassi si ritrova la palla del 3 a 2 ma la spreca tirando a lato. Gol sbagliato, gol subito: dopo pochi istanti Luchizola punisce i bianchi e porta il risultato sul 4 a 1. LA partita si spegne un po’ ma Mare non molla e affida i suoi “lampi” a Valentini che al 23′ va vicinissimo al 4 a 2: solo una gran parata di Tirabassi evita il gol. Al 24′ da un contropiede di Urbinati arriva pure il 5 a 1 che fissa il risultato, il numero 17 mette in mezzo dove Luchizola firma il 4° gol di giornata. Finisce qui la partita: Albula Centro vince 5 a 1 e si porta a 3 punti nel girone C.

Le interviste: per Mare parla Giorgio Valentini mentre il presidente di quartiere Guerino Di Berardino e il giocatore Roberto Verdecchia commentano la vittoria di Albula.

