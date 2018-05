Due gol a testa per i calciatori in maglia gialla che si uniscono al gol di Valerio Pignotti. Per Ponterotto, in maglia rosanero, segna Andrea Assenti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vi raccontiamo la seconda partita della prima giornata del girone B del Trofeo Riviera Oggi, il torneo che mette di fronte i quartieri di San Benedetto del Tronto. Dopo “l’aperitivo” offerto dalla prima partita fra Sant’Antonio e Agraria, a sfidarsi sono Paese Alto, all’esordio assoluto nel torneo visto che nel 2017 il quartiere non partecipò, e Ponterotto.

Si tratta, nei fatti, di un vero e proprio derby visto che i due quartiere sono praticamente attaccati. La partita, poi, racconta anche una “sfida” nella sfida: quella fra due consiglieri comunali come Valerio Pignotti (Forza Italia e Paese Alto) e Andrea Sanguigni (Ripartiamo da Zero e Ponterotto) pronti a battagliare sul campo come se fosse un consiglio comunale. La squadra del vecchio incasato, poi, schiera fra i suoi uomini una bandiera della Samb come Ottavio Palladini, ormai habitué del torneo visto che l’ex calciatore e mister rossoblu partecipò anche nella scorsa edizione, piazzandosi al secondo posto con il quartiere Sant’Antonio.

Le formazioni:

Paese Alto: Valerio Pignotti, Ottavio Palladini, Fausto Pallottini, Enrico Maria Rossini, Aldo Ulissi, Davide Mancini, Enrico Lucidi, Maurizio Gaetani, Nazzareno Catalucci, Stefano Raffaeli, Filippo Gaetani, Gianluca Brutti. Allenatore: Italo Giuliani

Paese Alto

Ponterotto: Lorenzo Biondi, Andrea Assenti, Pietro Paolini, Roberto Ciotti, Francesco Cognigni, Manuel Capuani, Thomas Lagrassa, Davide Di Bonaventura, Andrea Sanguigni, Simone Spagnolini, Emmanuel Spagnolini, Stefano Mascaretti. Allenatore: Giuseppe Testa

La squadra di Ponterotto, in rosanero

Arbitra il sig. Nicola Di Pierro

Risultato Paese Alto-Ponterotto: 5-1

Marcatori: 15′ pt Lucidi (Pa), 23′ pt Pignotti (Pa), 26′ pt Assenti (Po), 1′ st Ulissi(Pa), 25′ st Lucidi (Pa), 27′ st Ulissi (Pa)

Ammoniti:

Espulsi:

La partita

Anche qui il caldo, seppur diminuito, la fa da padrone nei primi minuti quando succede poco e niente. E’ Paolini di Ponterotto a cercare la via del gol dopo 6 minuti ma La Grassa risponde d’istinto. Lo stallo dura fino al 15′ quando è Lucidi col sinistro a sbloccarla: 1 a 0 per il Paese Alto.

La sfida prosegue senza grandi sussulti, ci prova Assenti per Ponterotto su punizione ma il tiro si infrange sulla barriera. E’ poi Pallottini per Paese Alto a sfiorare il gol involato da solo contro il portiere ma mette a lato.

La punizione di Assenti

Al 23′ Valerio Pignotti raddoppia per gli uomini in maglia gialla. Durante il minuto di recupero concesso nel primo tempo, invece, c’è spazio per il gol di Ponterotto che prima dell’intervallo si porta sul 2 a 1 con la rete di Andrea Assenti.

Secondo tempo. Nella ripresa dopo pochi secondi Paese Alto ristabilisce subito le distanze con una gran staffilata di Aldo Ulissi: 3 a 1. Al 9′ Lorenzo Biondi di Ponterotto prova la bomba da fuori area ma il suo destro si stampa sulla traversa! I rosanero comunque in questa fase producono il massimo sforzo per provare a riaprirla, tanto che al 16′ solo una gran parata di Raffaeli nega il gol ad Assenti. Il gioco si ferma per un paio di minuti per un infortunio occorso al portiere dei gialli, Raffaeli. L’arbitro farà recuperare. Arrivati al 25′ Lucidi porta i suoi sul 4 a 1 incuneandosi in area, poi scarta La Grassa e mette in rete con una bomba di destro. Durante il recupero c’è tempo per un altro gol di Ulissi che sfrutta una respinta corta di La Grassa e mette in rete. Finisce qui, 5 a 1 per Paese Alto.

Le interviste a Andrea Sanguigni e Enrico Lucidi

