SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La seconda giornata del “Trofeo Riviera Oggi” si apre con la prima sfida del Gruppo B di cui fanno parte i quartieri Sant’Antonio(al secondo posto nel 2017), Agraria, Paese Alto (esordiente nel torneo) e Ponterotto.

Mentre la nostra redazione ha divulgato già i premi che i vincitori, e non solo, si accaparreranno quest’anno (CLICCA QUI), per la prima delle tre partite si sfidano il quartiere San’Antonio e il quartiere Agraria, guidati rispettivamente dagli allenatori Massimiliano Zazzetta e William Belardinelli.

Le formazioni:

La squadra di Sant’Antonio

Sant’Antonio: Giancarlo Beni, Antonio Camilli, Adamo Bruni, Marino Croci, Iacopo Zappasodi, Lorenzo Carincola, Roberto Bruni, Samuel Alfonsi, Antonio Alfonsi, Guido Di Fabio, Cristiano Mauro, Luca Giuliani. Allenatore: Massimiliano Zazzetta

Agraria: Daniele Scarpantonio, Marco D’Angelo, Davide Bizzarri, Alessio Urbani, Alessandro Materazzi, William Belardinelli, Matteo Pasquali, Angelo Sandroni, Leonardo Capriotti, Matteo Pasqualini, Samuel Tavoletti, Gianluca Angellozzi.

Il quartiere Agraria

Arbitra il sig. Nicola Di Pierro

Risultato: 2-8

Marcatori: 6′ pt Pasqualini (A), 14′ pt Pasquali (A), 6′ st Giuliani (S.A.), 11′ Pasqualini (A), 12′ Pasqualini(A), 13′ st autogol di Belardinelli (S.A.), 17′ st Angellozzi (A), 21′ st Capriotti (A), 21′ st Bizzarri (A), 23′ st Capriotti (A)

Ammoniti: Giuliani (S.A.)

Espulsi:

La partita

La gara comincia con la più classica delle fasi di studio, complice forse il clima, molto caldo, che si fa sentire in mezzo al campo. Agraria al 6° minuto del primo tempo riesce però a sbloccare la partita con un bel rasoterra di Matteo Pasqualini che la mette sul palo più lontano dove Giancarlo Beni non riesce ad arrivare. AGRARIA IN VANTAGGIO DOPO 6 MINUTI

Al 13′ Sant’Antonio prova a reagire e su punizione colpisce un palo clamoroso con Lorenzo Carincola. Un minuto più tardi però, al 14′, Agraria, in maglia viola raddoppia sfruttando un batti e ribatti davanti alla linea di porta. Il più svelto a insaccare è Matteo Pasquali. RADDOPPIO DI AGRARIA AL 14′.

Dopo un time-out chiamato dal caldo è ancora Carincola a sfiorare il gol con un bel destro per i giocatori in maglia nera ma è bravo il portiere di Agraria, Samuel Tavoletti, a respingere. Buona occasione in seguito per il tre a zero di Agraria che però spreca tutto con Angellozzi che calcia alto da buona posizione. VIDEO.

Secondo tempo. Al 5′ Agraria sfiora il terzo gol quando Capriotti colpisce il palo su palla da fermo ma a quel punto Sant’Antonio si rifà sotto e dopo appena un minuto si porta sul 2 a 1 con un gol di Luca Giuliani. Sembra il preludio di una rimonta ma in realtà è Agraria che a quel punto si desta e tra l’11’ e il 12′ trova ancora due reti di Matteo Pasqualini, alla tripletta di giornata. Al 13′ Belardinelli, capitano di Agraria, è autore di uno sfortunato autogol nel tentativo di anticipare Adamo Bruni: 2 a 4.

Agraria a questo punto sembra prendere fiducia e al 17′ fa il quinto gol: sempre Pasqualini si invola sulla destra e scarica il destro, Beni para, ma arriva Gianluca Angellozzi che col destro la mette dentro: 2 a 5. Nei minuti successivi le resistenze di Sant’Antonio si sciolgono e Agraria si porta sul 7 a 2 con i gol di Capriotti (su punizione) e Bizzarri. Al 23′ arriva poi anche l’8 a 2 a firma ancora di Capriotti, che sfrutta un tiro libero per i viola. Finisce qui, Agraria batte Sant’Antonio 8 a 2.

Le interviste

Tony Alfonsi (capitano di Sant’Antonio)

William Belardinelli, capitano e allenatore di Agraria

