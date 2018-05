Non comporta alcun onere, se non l’invito a richiamare la campagna nazionale all’interno delle proprie attività e inserire (facoltativamente) nel menu del giorno un dolce realizzato dalla chef stellata Valeria Piccini

GROTTAMMARE – La Città di Grottammare ha aderito alla terza edizione de “La notte romantica nei Borghi più belli d’Italia” e gira ai ristoratori locali l’invito del Club a partecipare all’iniziativa, fissata al 23 giugno.

La manifestazione sarà veicolata a livello nazionale, a cura dell’associazione, su tutti i circuiti promozionali partner e non del Club: sui quotidiani pluriprovinciali, per coprire l’intero territorio nazionale; nella rivista di bordo dei Freccia Rossa e di Italo di giugno, nonché sul mensile “Borghi Magazine” e con un banner su Repubblica.it (1.300.000 impression al giorno) della Notte Romantica, nella settimana che va dal 17 al 23 giugno.

L’adesione non comporta alcun onere, se non l’invito a richiamare la campagna nazionale all’interno delle proprie attività e inserire (facoltativamente) nel menu del giorno un dolce realizzato dalla chef stellata Valeria Piccini.

Gli interessati che volessero prendere visione della ricetta e ottenere più informazioni in merito alla partecipazione all’iniziativa possono rivolgersi all’ufficio Turismo del Comune (palazzina vicolo Etruria – 0735.739224).

Grottammare è uno dei Borghi più belli d’Italia dal 2007 e condivide con il Club diverse attività di marketing territoriale e di promozione turistica, beneficiando dell’alta visibilità che offre il circuito dei Borghi che riunisce 282 paesi in tutta Italia. L’ultima in ordine di tempo (febbraio), è legata alla partnership tra Trenitalia e l’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, con l’inserimento della Città nei video promozionali trasmessi da Trenitalia, sia a bordo dei regionali che sugli schermi dei self service di tutte le stazioni, quale unica località dei Borghi a rappresentare le Marche.

