Lunedì 28 maggio inizia il lavoro di taglio delle aree verdi e sedi stradali, a partire dall’area in zona asilo

ACQUAVIVA PICENA – Completati i lavori di sistemazione ad Acquaviva di Via Padre Angellotti e dell’imbocco della Conca degli Ulivi, successivo intervento di somma urgenza l’imbocco dalla Provinciale 54 per Via Montetinello, zona Casarica.

“Acquistato il materiale per intervenire sulle strade bianche – afferma il sindaco Pierpaolo Rosetti – Lunedì 28 maggio inizia il lavoro di taglio delle aree verdi e sedi stradali, a partire dall’area in zona asilo”.

