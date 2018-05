Soccorso un 50enne dell’entroterra dal personale sanitario del 118 giunto sul posto in ambulanza. E’ stato portato al nosocomio sambenedettese per le cure mediche

MONTEFIORE DELL’ASO – Sinistro nel pomeriggio del 25 maggio.

Un mezzo della Ciip si è ribaltato per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine (forse un impatto con un altro mezzo) sulla Val Menocchia vicino Montefiore dell’Aso. Soccorso un 50enne dell’entroterra dal personale sanitario del 118 giunto sul posto in ambulanza.

E’ stato portato in ospedale per le cure mediche. Sul luogo anche i Vigili del Fuoco in ausilio.

