SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono seicento gli alunni della scuola secondaria Curzi di San Benedetto che hanno preso parte al progetto Acque Sicure, organizzato dall’istituto diretto dalla preside Laura D’Ignazi con l’obiettivo di educare i ragazzi alla conoscenza del nuoto e al saper stare in acqua.

E per duecento di loro le lezioni si sono addirittura trasferite dai banchi alle corsie della piscina comunale. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con le famiglie, il Comune di San Benedetto e la società Sport Up che ha messo a disposizione i propri istruttori nelle sette lezioni.

Nelle ore di educazione Fisica i ragazzi si sono cimentati con la pratica del nuoto, nella conoscenza dei principali sport acquatici ma hanno anche appreso una serie di regole per aumentare la sicurezza in mare, competenze fondamentali in un’ottica di prevenzione, anche in vista dell’ormai imminente stagione estiva.

