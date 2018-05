Come sempre, contestualmente all’apertura del bando il Comune, in collaborazione con la Cooperativa sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus, aprirà la struttura di via dello Sport a Centobuchi ai genitori che vogliano visitare gli spazi

MONTEPRANDONE – Da lunedì 28 maggio e fino al 31 luglio sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2018/2019 all’Asilo Nido Comunale per i bambini della fascia di età compresa fra 3 mesi e 3 anni residenti a Monteprandone e nei Comuni dell’Unione dei Comuni Piceni ovvero Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto.

Il modello di domanda è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali di via Limbo a Monteprandone (0735.710935) o la delegazione comunale di via delle Magnolie a Centobuchi (0735.710825), oppure sul sito del Comune www.monteprandone.gov.it.

Le domande devono essere presentate presso gli uffici comunali o all’ufficio Protocollo del Comune oppure via posta ordinaria all’indirizzo Comune di Monteprandone, piazza dell’Aquila, 1, 63076, Monteprandone (AP) oppure via fax al n. 0735.62541 oppure via email a protocollo@comune.monteprandone.ap.it oppure via pec a comune.monteprandone@emarche.it.

Come sempre, contestualmente all’apertura del bando il Comune, in collaborazione con la Cooperativa sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus, aprirà la struttura di via dello Sport a Centobuchi ai genitori che vogliano visitare gli spazi prima di fare la loro scelta. L’Open Day si terrà sabato 23 giugno dalle 9 alle 12.

Per informazioni Ufficio Servizi Sociali 0735.710935 o Asilo Nido Comunale 0735.701553.

