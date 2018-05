Non solo l’onore di aver trionfato e partecipato all’unico grande torneo dei quartieri sambenedettesi, ma anche ricchi premi offerti dai nostri Partner. Grazie a tutti e.. in bocca al lupo!

Premi per la squadra Prima Classificata:

– Trofeo “Riviera Oggi”, coppa messa in palio da Il Campione

– 500 euro di spesa da spenderepresso Elite Supermercato

– Cena al Parco dei Principi

– 100 euro all’allenatore

– 15 bottiglie di Caffè del Marinaio

– 12 bottiglie di vini selezionati dalla redazione

– Un soprammobile in plexiglas del valore di 80 euro per il capocannoniere della prima classificata

Premi per la squadra Seconda Classificata:

– Coppa messa in palio da Il Campione

– Cena da “Fabrizio”, lungomare nord di Grottammare

– Week end con Pertur per 12 persone: una notte in albergo e prima colazione (le modalità per usufruire del premio le comunicheremo nei prossimi giorni)

– Buono da 80 euro da spendere presso Medical San per il capocannoniere della squadra seconda

– Un paio di scarpe Tommy Hilfiger a scelta da Zappasodi Calzature per l’allenatore

Premi per la squadra Terza Classificata:

– Coppa messa in palio da Il Campione

– Cena a “Fronte del Porto”

– Prosciutto offerto da Carni Stipa per il capocannoniere della squadra

E’ inoltre previsto un premio speciale a sorpresa per la squadra più simpatica e una targa ricordo a tutte le squadre partecipanti.

Buon Trofeo Riviera Oggi, che vinca il migliore!

