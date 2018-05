GROTTAMMARE – La Società Cooperativa Sociale Onlus Mano a Mano di San Benedetto del Tronto in data 23 maggio alle ore 12 presso i locali del Comune di Grottammare, alla presenza del Sindaco Enrico Piergallini, del Consigliere Regionale Capogruppo Pd Fabio Urbinati e degli Assessori, all’Inclusività Sociale Clarita Baldoni per il Comune di Grottammare, alle Politiche Sociali Emanuela Carboni in rappresentanza del Comune di San Benedetto e Stefania Grelli per il Comune di Monteprandone, ha presentato il progetto: “Mano a Mano Incontriamoci” consistente nella implementazione e consolidamento di un Centro Ascolto Telefonico per anziani soli e bisognosi di sostegno e contemporaneamente nella promozione della partecipazione periodica degli anziani più motivati, a diversificate forme di socialità.

L’attività progettuale, con il sostegno della Regione Marche e il patrocinio gratuito dei Comuni di Grottammare, Monteprandone e San Benedetto del Tronto si svolgerà da maggio 2018 ad aprile 2019, con lo scopo di creare momenti di aggregazione e di avviare un percorso di sensibilizzazione della popolazione anziana del territorio e delle famiglie, su tematiche di grande interesse anche per la ricaduta sui costi sociali e sulle finanze pubbliche. Tra queste: la prevenzione degli incidenti domestici, la prevenzione delle cadute, delle truffe e raggiri, la giusta alimentazione nella terza età, l’importanza dell’attività motoria, la prevenzione dei rischi dell’invecchiamento, come migliorare gli stili di vita e mantenersi in salute, iniziative di socializzazione e di animazione.

Gli incontri, che si svolgeranno pressoché con cadenza mensile e sempre di mercoledì, prenderanno il nome di: “I mercoledì di Mano a Mano”, si terranno presso la sede della Cooperativa e presso strutture e locali messi a disposizione dai Comuni che hanno patrocinato l’iniziativa. Agli incontri prenderanno parte relatori competenti ed esperti del settore e vedranno la partecipazione attiva anche di giovani studenti, per favorire così uno scambio generazionale.

“Si ringraziano, per il sostegno e supporto: Linea Ufficio Srl di San Benedetto del Tr., Medoriforniture di Acquaviva Picena e Conad di C.so Mazzini di San Benedetto” affermano gli organizzatori.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)