SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale e sociale.

Sabato 26 maggio alle ore 21.30, si terrà la finale del primo concorso per l’elezione del più bel look d’Italia, aperto alle donne di tutte le età, al Palariviera di San Benedetto.

Conduce il critico d’arte Vittorio Sgarbi e presenta la showgirl Rossella Brescia.

“Le più belle del reame” è un concorso innovativo. Non ci saranno le consuete sfilate in passerella, con abiti eleganti o costumi da bagno, ma donne di tutte le età. Le immagini raccolte nel sito http://lepiubelledelreame.it/ saranno inserite nel saggio scritto da Vittorio Sgarbi e dall’imprenditore e fotografo Gianfranco Tommolini, Le più belle del reame, la nuova Bibbia della Bellezza 4.0.

Le 50 concorrenti che, attraverso il sito web, riusciranno a raggiungere il punteggio più alto, potranno partecipare alla serata della finale del concorso. L’iscrizione sarà dunque telematica, aperta a chiunque fosse interessata, e si potranno indicare i dati anagrafici e allegare fino a quattro fotografie.

Audrey Hepburn sosteneva che “La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né dall’aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore.” Lo spirito del concorso la più bella del reame è quello di enfatizzare la bellezza della donna nella sua naturalezza.

L’evento, promosso dallo stesso Vittorio Sgarbi attraverso i suoi canali social, della giuria farà parte Barbara Capponi, Paolo di Mizio, Walter Scotucci, manager di eventi culturali, Giuseppe Faraglia, la lookmaker Franca Virgulti, Giovanna Nobilioni, la Make Up Artist Sofia Ricci. Parte degli incassi sarà devoluto per il restauro del Mappamondo della biblioteca di Fermo.

Il progetto, ideato e diretto dal fotografo Gianfranco Tommolini, evidenzia come il concetto della bellezza femminile sia mutato nel corso del tempo, il segnale che le donne scelgono di dare è quello legato all’emozione che la bellezza scaturisce.

I premi del concorso “Le più belle del reame” sono numerosi. Alla vincitrice del primo Premio sarà donata una targa attestante il primo premio “La più della del reame 2018″. La foto della vincitrice verrà riportata sulla copertina del libro”Le più belle del reame”scritto da Sgarbi e Tommolini, distribuito in 30 mila copie in tutte le Marche. Il secondo Premio “Look più colorato”, terzo Premio “Look monocromo”, quarto Premio “Look simpatia”, quinto Premio “Look di charme”. Il Premio speciale per le over 30 e 40 anni sarà un week-end a Parigi, per due persone tre notti e due giorni. Saranno inoltre regalate targhe ed attestati di partecipazione a tutte le finaliste.

