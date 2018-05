ALBA ADRIATICA – Lotta al commercio di farmaci anabolizzanti, scatta l’operazione della squadra mobile di Teramo sulla costa che mette a segno due arresti tra Alba Adriatica e Martinsicuro. A finire in manette, nel tardo pomeriggio di ieri, due cittadini albanesi: si tratta di A B.M. al quale è stata applicata, dopo patteggiamento, la pena di un anno e sei mesi di reclusione e una multa di 3000 euro di multa. Arrestato anche Z.S, per quest’ultimo però il processo è stato rinviato: nel frattempo, gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma.

La squadra mobile, inoltre, ha denunciato quest’ultimo per il commercio e l’utilizzo di farmaci e sostanze anabolizzanti al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso anche di 3 fiale da 2 ml di Testovis contenenti il principio attivo del testosterone, e di 24 compresse da 20 microgrammi di Monores, con il principio attivo del clenbuterolo. Il tutto è stato rinvenuto all’interno di un borsello, tenuto nascoto nell’autovettura.

In casa, Z.S. deteneva, all’interno di un comò della camera da letto, nascondeva anche 6 scatole di Testovis e 3 fiale di Stanozolol, contenenti il principio attivo dello stanozololo: quest’ultimo farmaco, proprio per la sua pericolosità, è stato eliminato dal prontuario medico italiano già dalla fine degli anni 80. La confezione sequestrata, infatti, era in lingua inglesee conteneva il farmaco finito alla ribalta delle cronache in quanto causò la squalifica per doping dalle Olimpiadi dell’epoca all’atleta Ben Johnson.

