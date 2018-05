MONSAMPOLO DEL TRONTO – Importante operazione compiuta dai carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno e del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Ancona, impegnati a contrastare i furti e il traffico illecito di opere d’arte nel territorio piceno.

I militari hanno recuperato un prezioso dipinto del ‘600 dell’artista ascolano Luca Vitelli che ha lasciato segni importanti della sua opera sia in Ascoli Piceno che a Roma. Era stato ritrovato ad aprile ma, come confermato a Piceno Oggi dal Comando anconetano, erano in corso ulteriori indagini.

Infatti, in particolare, i Carabinieri della Stazione di Monsampolo del Tronto e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona, dopo accurate indagini volte a ricostruire il percorso fatto dall’opera dopo il furto avvenuto nel mese di marzo di quest’anno a Monsampolo del Tronto all’interno della chiesetta di “San Biagio”, di proprietà di una famiglia del posto, dove ignoti si erano introdotti dopo aver forzato la porta d’ingresso, sono riusciti a ritrovare la preziosa tela a Castelfidardo.

Il dipinto, del valore stimato di 50 mila euro, verrà riconsegnato dai militari operanti alla famiglia, alle 11 di domani 25 maggio, presso la Compagnia Carabinieri di San Benedetto del Tronto alla presenza del Sindaco di Monsampolo.

Le indagini proseguono per scoprire gli autori del furto e individuare l’eventuale coinvolgimento di organizzazioni dedite al traffico di opere d’arte.

