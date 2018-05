Il progetto intitolato “City in Bike” è stato ideato da sette alunni della classe “1°A costruzioni-ambiente e territorio” (Chioma Francesco, Cicconi Sharon, Clementoni Elena, Coccia Alessandro, Kola Cristina, Sampras Simone e Tassotti Alessandro)

GROTTAMMARE – E’ l’Istituto Fazzini Mercantini di Grottammare ad aggiudicarsi il Terzo posto della quinta edizione del concorso nazionale, “Save Energy” promosso da AIMET nella sezione Centro Italia con un premio monetario di 900 euro.

L’AIMET, azienda operante nel settore dei servizi energetici, per l’edizione 2018 richiedeva ai partecipanti di ideare un progetto riguardante il tema della sostenibilità energetica attraverso una mobilità sostenibile.

Il progetto intitolato “City in Bike” è stato ideato da sette alunni della classe “1°A costruzioni-ambiente e territorio” (Chioma Francesco, Cicconi Sharon, Clementoni Elena, Coccia Alessandro, Kola Cristina, Sampras Simone e Tassotti Alessandro), e presentato, durante la cerimonia di premiazione, a Umbertide (PG) il 22 maggio.

“Il lavoro prevede,” spiega la Prof.ssa Pulcini Manuela, coordinatrice del progetto “la realizzazione di una rete di trasporto con bici elettriche a noleggio, ricaricabili lungo il percorso delle piste ciclabili già esistenti nelle città di Grottammare e San Benedetto del Tronto, grazie ad apposite pensiline che funzionano con energie rinnovabili (solare ed eolica) e stazioni che offrono la sosta, la manutenzione e il ristoro. Lo scopo del progetto è promuovere un tipo di trasporto su lunghe distanze che possa ridurre notevolmente i consumi di energia, l’impatto sull’ambiente e la salute.”

I ragazzi, dopo aver disegnato il progetto della pensilina e della stazione hanno realizzato un modellino di entrambe e, utilizzando come riferimento le planimetrie dei due Comuni, consultando google maps e attraverso uscite sul campo, hanno studiato i percorsi delle piste ciclabili e stabilito dove sarebbe stato opportuno localizzare sia le pensiline che le stazioni. Interessante la scelta di riconvertire due distributori di benzina in stazioni per bici elettriche. Il modellino della pensilina è stato realizzato utilizzando dei veri pannelli solari.

I disegni del progetto sono stati realizzati dai ragazzi sotto la guida del Prof. Cornettone Fausto e i modellini della pensilina e della stazione sotto la guida del Prof. Sgalippa Matteo.

