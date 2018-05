Ancora bocche chiuse per squadra e tecnico ma il patron torna in sala stampa dopo diverse settimane. “Moriero? Oggi ha messo in campo benissimo la squadra. Che spettacolo il pubblico!”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segui le interviste dopo Samb-Piacenza. Parla il presidente che rompe il silenzio stampa. I giocatori e mister Moriero, invece, non parleranno.

Franco Fedeli: “Davvero una grossa partita, questa è stata la Samb più bella dell’anno e speriamo di non fermarci adesso, di continuare così. Fa piacere aver visto tutto questo coinvolgimento del pubblico, chi è venuto allo stadio oggi si è divertito per la partita e per l’ambiente che ha vissuto. Siamo arrivati ai quarti adesso, le squadre sono tutte belle toste. Speriamo di arrivare in finale. Il girone B porta 4 squadre ai quarti? Forse non era così scarso il nostro gruppo. Moriero? E’ stato bravissimo, col modulo che ha scelto devo dire che ha messo bene la squadra in campo.”

I giocatori e il mister del Piacenza non parleranno, finisce dunque con le parole del patron la conferenza stampa.

